Rimini: rinasce l'area Fox, parcheggio a 310 posti e aree verdi

Attualità

Rimini

| 15:18 - 20 Gennaio 2021

Rendering della nuova area Fox di Rimini.



Il Comune di Rimini esprime soddisfazione per l'investimento effettuato dal gruppo Fox Petroli, proprietario di un'area denominata appunto "Fox", a ridosso del centro storico e del borgo San Giovanni, vicina alla nuova sede della Questura e al Palacongressi. Nello spazio tra la via circonvallazione meridionale e la via Bramante sarà così costruito un parcheggio di 310 posti auto (in gran parte interrati) e un nuovo supermercato. Verranno demoliti i fabbricati esistenti (in precedenza c'era un distributore) e sarà effettuata una bonifica ambientale. "L’intervento sarà l’occasione per valorizzare l’intero comparto, andando a valorizzare la visuale delle mura storiche che si affacciano sull’area, vicina ad un simbolo storico di Rimini come l’Arco d’Augusto e ad un luogo dell’identità quale il Borgo San Giovanni", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. Il tutto in linea con le indicazioni della Soprintendenza, con volumi fuori terra contenuti proprio al fine di migliorare la visibilità delle mura antiche. Il parcheggio sarà realizzato dall’attuatore privato ma gestito dall’amministrazione comunale, con la gratuità della sosta per i primi 90 minuti su tutti gli stalli. "Un sistema pensato quindi per favorire la rotazione, funzionale alla struttura di vendita, ai servizi e alle attività della zona e del centro storico, di cui sarà migliorata l’accessibilità anche grazie alla realizzazione di una rotatoria tra Via Bramante e Via Melozzo da Forlì, a carico del privato", chiosa l'amministrazione comunale di Rimini.