Scuole infanzia del comune di Riccione: "Rette invariate da oltre 6 anni"

Attualità

Riccione

| 15:00 - 20 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



L'amministrazione Tosi plaude al proprio lavoro sulle tariffe delle scuole di infanzia comunali e attacca la giunta regionale per la promessa di gratuità degli asili, rimasta "lettera morta". Lo fa a margine dell'approvazione della giunta comunale delle nuove rette: nessun aumento per l'anno scolastico 2021-22 e invarieti anche i costi del servizio di mensa, per il quarto anno consecutivo. "E' passato un anno e mezzo da quando dalla Regione e dal Governatore Bonaccini si prometteva la totale gratuità dei servizi scolastici all'infanzia. Promessa rimasta tale nonostante le difficoltà delle famiglie dovute al calo occupazione e attività per Covid", spiega l'assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra, che aggiunge: "Il mantenimento delle attuali rette e agevolazioni provengono dalle risorse proprie del Comune di Riccione che col proprio Bilancio ha rinnovato praticamente tutta l'edilizia scolastica. La nostra città del resto non ha mai aspettato bonus né ha creduto alle promesse”.



LE DECISIONI DELLA GIUNTA Nel dettaglio, le tariffe e i criteri per l’attribuzione delle agevolazioni tariffarie per i nidi d’infanzia comunali o convenzionati e scuole infanzia restano quindi invariati, così come non aumenta il costo del prolungamento dell’orario presso gli asili nido Rodari e la scuola dell’Infanzia Floreale. Viene mantenuta la riduzione delle tariffe in proporzione all’utilizzo del servizio in base al parametro del numero di giorni di assenza. Sono previste riduzioni in caso di assenza prolungata di 15 o più giorni consecutivi esclusivamente per malattie certificate. La riduzione nel caso di assenza di 15 o più giorni consecutivi è pari al 50% di una quota retta. Nel calcolo dei giorni non si considerano i periodi di chiusura per le festività di Natale e Pasqua. È prevista un’unica riduzione della retta (una tantum) pari al 50% della retta di gennaio, che tiene in considerazione le festività di Natale e Pasqua e tutte le chiusure straordinarie, anche non programmabili. Per i nuovi iscritti, la retta del primo mese di frequenza sarà conteggiata in base alla data di inizio dell’ambientamento del bambino comunicata dall’educatrice/insegnante. Nessun aumento per il servizio mensa e vengono mantenute le 30 fasce ISEE per le agevolazioni previste per i residenti.



ISCRIZIONI Il 27 gennaio si aprono le iscrizioni per l'anno 2021-2022 alle scuole dell'infanzia comunali. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 28 febbraio per le scuole dell'infanzia comunali Belvedere, Ceccarini, Floreale, Fontanelle, Mimosa e Piombino. I genitori potranno ricevere informazioni sul modello organizzativo con un open day in videoconferenza comunicando entro il 3 febbraio la partecipazione a educativi@comune.riccione.rn.it. Scadono il 25 gennaio invece le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria IC1, IC Zavalloni e al servizio ristorazione. Il servizio ristorazione è gestito dal Comune, in concomitanza con l'iscrizione alla scuola primaria è necessario presentare richiesta on line dal sito riccione.ecivis.it per la mensa scolastica.