Coronavirus: a San Marino calo della curva dei contagi, ma crescono ricoveri

| 14:42 - 20 Gennaio 2021

Bollettino Covid San Marino 20 gennaio 2021.

A San Marino 11 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 su 215 tamponi: si conferma il calo della curva epidemiologica, con un tasso di positività del 5,12%. Sedici le nuove guarigioni. Rimane però alta la pressione sul servizio sanitario, con 22 ricoveri, uno in più in terapia intensiva (11). In pratica l'11% degli attuali positivi è ricoverato. In isolamento domiciliare si trovano 180 persone (89% del totale). Dal 1 luglio la seconda ondata pandemica nella repubblica del Titano ha registrato 1875 guarigioni, 23 decessi e 2100 contagi.