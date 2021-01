Smog: l'allerta si attenua nel riminese

Ambiente

Rimini

| 13:29 - 20 Gennaio 2021

Livelli di pm10, polveri sottili, ancora oltre i livelli di guardia consentiti per legge, con previsioni non ottimali, per cui in buona parte dell'Emilia-Romagna resta l'emergenza smog. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Fino a venerdì 22 gennaio in regione - tranne a Rimini e provincia - sono prorogate le misure emergenziali: stop alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati in case ed edifici commerciali, limiti alla combustione di biomasse.