Perde il controllo nella nebbia: l'auto si schianta sul guardrail. E' grave

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:24 - 20 Gennaio 2021

L'auto incidentata.

Un incidente stradale si è verificato alle 19.10 di ieri (martedì 19 gennaio) a Bellaria Igea Marina, sulla via Ravenna, altezza di via Sirtori, civico 28. Una 83enne di Bellaria, alla guida di una Fiat 600, stava percorrendo un rettilineo quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, ma probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha invaso la corsia opposta, terminando la propria corsa sul guard-rail, fermandosi proprio sulla scarpata del fossato laterale. La donna è stata estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, mentre il personale del 118, dopo le prime cure, ne ha disposto il ricovero in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. L'anziana è ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto da via Abba a via San Vito, per poi riaprire intorno alle 21.