I volontari della protezione civile della Valconca fanno scuola in Polonia

Il gruppo intercomunale volontari di protezione civile della Valconca (Giv) sarà protagonista del seminario “Metodologia delle ricerche sui sistemi sociali” che si svolgerà il 28 gennaio all’università di Wroclaw in Breslavia, Polonia. L’appuntamento è rivolto a studenti, docenti, rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’esercito polacco e degli agenti del sistema di sicurezza. Parteciperanno per il Giv la coordinatrice Elena Castiello e la volontaria Jolanta Grebowiec, organizzatrice del seminario dietro invito dell’istituto di Sociologia dell’università polacca.



L’obiettivo dell’incontro è approfondire la conoscenza dei sistemi di sicurezza presenti in Italia, alla luce della grande considerazione che riveste in ambito internazionale la protezione civile con particolare riferimento ai gruppi di volontariato che operano all’interno. La ricerca si è concentrata sulle motivazioni che spingono all’adesione dei gruppi di volontariato, sulle modalità di relazione esistenti tra i volontari, sul ruolo dei coordinatori e vice-coordinatori (il vice-coordinatore Giv Enzo Natali ha illustrato nei dettagli tutte le tantissime attività svolte nel periodo del lockdown) impegnati sul campo. Con, in più, il valore aggiunto della conoscenza del sistema della Protezione Civile e quindi gli aspetti organizzativi e dell’operatività nel suo complesso.