A Bellaria arrivano quattro cargo bike per portare i bambini con disabilità a scuola

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:56 - 20 Gennaio 2021

Le cargobike acquistate a Bellaria.



Per prevenire i comportamenti disadattivi o manifestazioni di disagio tra i giovani, la giunta di Bellaria-Igea Marina ha deciso di investire sulla prevenzione con un progetto mirato al contrasto della povertà minorile, educativa, relazionale, oltre che contro il ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti. Lo stanziamento di 6200 euro a favore del Comune sarà integrato con 2800 euro di fondi propri per sostenere progetti mirati di educazione giovanile.

Sarà anche rinnovato il progetto gratuito "English with me", avviato con positivi riscontri nel Centro per le famiglie cittadino e basato sul gioco e sul divertimento e rivolto ai bambini fino agli otto anni.



Grazie infine ad altri 7 mila euro di investimetno l'amministrazione ha comprato quattro cargo bike messe a disposizione del servizio Piedibus, organizzato dal Comune in collaborazione con la pro loco: il servizio partirà nel mese di marzo e permetterà l’accompagnamento a piedi, gratuito ed in sicurezza grazie alla presenza dei volontari dell’associazione, dei bambini per e di ritorno dalla scuola. Le cargo bike saranno preziose nel garantire il trasporto dei bambini con disabilità che altrimenti non potrebbero condividere l’esperienza del piedibus con i propri compagni, ma anche per alleviare il peso degli zaini sulle spalle degli alunni.