Covid, la mappa al 17 gennaio: i casi comune per comune

Attualità

Rimini

| 12:55 - 20 Gennaio 2021

Bollettino Covid Provicina di Rimini settimana dall'11 al 17 gennaio.



Nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 gennaio i contagi da nuovo coronavirus in Provincia di Rimini sono stati 1368, in aumento rispetto alla settimana precedente del 14%. I casi attivi sono 3411, in aumento dello 0,8%: una variazione esigua che attesta un'accelerazione nelle guarigioni. A Rimini si sono registrati 684 nuovi casi, a Riccione 140 e Santarcangelo 111. Ingente anche il +48 fatto registrare da Verucchio, che fa peggio di Rimini come saldo dei casi attivi: +18, "maglia nera" Riccione con +44. Di San Clemente, Novafeltria e Cattolica il calo più deciso di casi attivi.



CASI ATTIVI 3411*

Bellaria 177 (+1, 75 nuovi casi)

Cattolica 85 (-8, 33 nuovi casi)

Coriano 177 (-2, 53 nuovi casi)

Gemmano 4 (-1, 3 nuovi casi)

Maiolo 8 (-1, 2 nuovi casi)

Misano Adriatico 88 (+14, 35 nuovi casi)

Mondaino 3 (+1, 1 nuovo caso)

Montefiore Conca 6 (0)

Montegridolfo 9 (0, 3 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 116 (+11. 45 nuovi casi)

Morciano di Romagna 50 (-5, 14 nuovi casi)

Novafeltria 69 (-9, 21 nuovi casi)

Pennabilli 24 (-1, 7 nuovi casi)

Poggio Torriana 102 (0, 33 nuovi casi)

Riccione 219 (+44, 140 nuovi casi)

Rimini 1666 (+17, 684 nuovi casi)

San Clemente 38 (-14, 10 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 63 (+2, 23 nuovi casi)

San Leo 39 (+1, 13 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria 2 (-8, 1 nuovo caso)

Santarcangelo di Romagna 310 (-32, 111 nuovi casi)

Saludecio 33 (0, 5 nuovi casi)

Talamello 24 (+5, 8 nuovi casi)

Verucchio 99 (+18, 48 nuovi casi)



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 27 gennaio: 27 pazienti, lo 0,8% dei casi attivi.



CONTAGI TOTALI da inizio epidemia (febbraio 2020): 17830**

Rimini 8403

Riccione 1760

Santarcangelo 1296

Bellaria 1043

Coriano 998

Misano Adriatico 600

San Giovanni in Marignano 463

Verucchio 461

Montescudo Monte Colombo 342

Novafeltria 296

Morciano di Romagna 293

Saludecio 126

San Leo 124



**Sono riportati i comuni che hanno registrato più di 100 contagi da febbraio 2020



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 633: Rimini (309), Riccione (76), Cattolica (44), Santarcangelo di Romagna (35), Bellaria Igea Marina (32), Misano Adriatico (18), Coriano (17), San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna (16), Novafeltria (13), Montescudo Monte Colombo (11), Saludecio (9), San Clemente (8), Poggio Torriana, Verucchio (7), Mondaino, San Leo (3), Casteldelci, Gemmano (2), Sant'Agata Feltria, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).