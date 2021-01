Evade dai domiciliari per raggiungere e minacciare i genitori, arrestato 39enne cesenate

Cronaca

Rimini

| 11:45 - 20 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Era evaso dagli arresti domiciliari per tornare a casa dei genitori e continuare a minacciarli, nonostante il veto posto dal giudice. L'accaduto ha reso necessario l'intervento dei carabinieri della stazione di Rimini, che mercoledì mattina hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Bologna nei confronti del 39enne cesenate. Questo perché la misura cautelare era stata disposta proprio per impedire all'uomo di continuare a minacciare e stalkerizzare la famiglia, che esasperata era stata costretta a denunciarlo. L'ultimo episodio risale al 15 gennaio, quando il cesenate si era allontanato dal luogo di arresto con l’intento di minacciare ulteriormente i propri genitori, cosa però che gli è costata l’arresto. In mattinata è stato così portato al carcere di Rimini.