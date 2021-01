Tennis Riccione, nel doppio femminile vincono Ilaria ed Alice Grandi

Sport

Riccione

10:43 - 20 Gennaio 2021

Le sorelle Ilaria e Alice Grandi.



Parte come meglio non poteva la stagione agonistica dei giocatori del Pura Vida di Riccione. Nel torneo nazionale Open Fit andato in scena domenica al Racketown di Forli si sono registrate importanti affermazioni per gli allievi dei tecnici Max Sforza ed Emanuela Donati.



Nel doppio femminile successo per le sorelle Ilaria ed Alice Grandi, seconde Valentina Pecci e Gaia Albini, terze Giorgia Cancellieri e Camilla Spadoni. Nel doppio misto terzo posto per Ilaria Grandi e Damiano Rosichini.



I tecnici commentano soddisfatti questa prima uscita stagionale coronata dal successo: “Siamo molto soddisfatti di queste quattro medaglie dei nostri ragazzi. Se lo meritano perché, nonostante restrizioni e periodo storico, non hanno mai mollato neanche un minuto, anzi, si stanno allenando praticamente ogni giorno tra allenamenti in campo, online e parte fisica all’aperto. Finalmente stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che come promesso, sta rendendo molto sotto ogni punto di vista. Ringraziamo i ragazzi non solo per i risultati ottenuti ma per la grande fiducia ed entusiasmo che ci trasmettono ogni giorno”.