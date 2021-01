Mare di Libri, ecco la cinquina finalista

Attualità

Rimini

| 10:28 - 20 Gennaio 2021

La cinquina finalista di un Mare di Libri 2021.



Di premi letterari ne esistono tanti, tantissimi… ne serviva un altro? Secondo "Mare di libri" sì. Perché tra i tanti premi ne mancava uno che coinvolgesse direttamente i lettori, i giovani lettori, dando a loro il compito di decidere il libro per ragazzi più bello pubblicato durante l’anno.



Per questo è nato il premio "Mare di Libri": non soltanto per assegnare l’ennesima targa, ma per offrire un’occasione di incontro tra le varie realtà del libro – scrittori, editori e lettori – in cui però siano questi ultimi a occupare la posizione di privilegio, a sedere in giuria e a scegliere il vincitore. I ragazzi sono i veri protagonisti, come tradizionalmente avviene in qualsiasi iniziativa che porti il nome del festival Mare di Libri.



Nel 2021 il premio arriva alla sua ottava edizione e durante la quattordicesima edizione del festival - che si terrà dal 18 al 20 giugno 2021 - i dieci giovani lettori tra i 14 e i 16 anni, provenienti da tutta Italia, che compongono la giuria, decreteranno il miglior romanzo young adult pubblicato nel 2020: ecco la rosa dei cinque libri finalisti che un’altra giuria, in questo caso di esperti, ha selezionato.

- La scimmia dell'assassino, Jakob Wegelius, Iperborea

- Nella città una rosa, Rumer Godden, Bompiani

- Stepsister, Jennifer Donnelly, Mondadori

- Un attimo perfetto, Meg Rosoff, Rizzoli

- Semplice la felicità, Jean-François Sénéchal, EDT Giralangolo