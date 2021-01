Compleanno Fellini, la scena hip hop riminese celebra il maestro con "Fella 100"

Attualità

Rimini

| 08:21 - 20 Gennaio 2021

Una illustrazione di MozOne dedicata al maestro Fellini.



In occasione del 101esimo anniversario della nascita di Federico Fellini, come tanti riminesi che vivono attorno alla sfera dell’arte, anche la scena hip hop locale ha voluto misurarsi per la prima volta con la figura del maestro, rendendogli omaggio con il brano “Fella 100”.



Il testo del rapper veterano Word, la musica e la regia del dj e producer Kambo e le illustrazioni di MozOne, coordinati e consigliati da Enrico De Luigi per la fotografia e in collaborazione con Enrico Giannini che ha curato le riprese ed il montaggio, hanno sfoderato un colpo che dimostra quanto maturo possa essere l’hip hop e con quanto rispetto e dedizione si riassuma uno scorcio della visione dei capolavori di Fellini. Un tributo dovuto a chi ha reso celebre la città di Rimini con i suoi sogni trasformati in ritratti in movimento, che hanno influenzato tutto il mondo del cinema e in parte anche della musica.



K-Rimini, Funk Rimini, Camerechiare sono le realtà che hanno reso possibile questa opera, che sarà disponibile su tutte le piattaforme social degli artisti che lo hanno realizzato a partire dal 20 gennaio, giorno della nascita del maestro riminese.