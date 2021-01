Palestre e piscine chiuse, il settore protesta in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 07:58 - 20 Gennaio 2021

Sabato 23 gennaio alle 16 in piazza Cavour a Rimini gran parte delle palestre e delle piscine della provincia si ritroveranno per chiedere di "Save the gym". La protesta che vuole portare l'attenzione di tutti su un settore che è stato «bistrattato e abbandonato nonostante sia il maggiore promotore di un sano stile di vita e aiuti nella prevenzione di tante patologie». Proprio ieri la Cna di Rimini denunciava la scarsità degli aiuti regionali di fronte a perdite stimate in centinaia di migliaia di euro.