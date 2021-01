Calcio D, il Mezzolara rafforza l'attacco col veterano Gustavo Ferretti

Sport

Rimini

| 21:36 - 19 Gennaio 2021

Gustavo Ferretti con la nuova maglia (foto dal sito del club).

Nel recupero di mercoledì 27 gennaio contro il Mezzolara il Rimini si troverà di fronte un attaccante nuovo nelle file avversarie. Si tratta dell'esperto attaccante di origine argentina Gustavo Ferretti, classe 84, ha una lunga carriera in Serie D iniziata nel 2004 a Chioggia e continuata in tutti questi anni tranne una parentesi in Eccellenza con la maglia del Marano. Il bomber ha vissuto le stagioni migliori tra il 2012 e il 2018 quando è andato in doppia cifra, da 2015 al 2018 ha vestito la maglia dell'Imolese totalizzando 57 reti in 87 presenze. A Chioggia tra il 2006 e il 2008 realizzò 29 reti.

Alla Clodiense era ritornato all'inizo della stagione (3 presenze) dopo le 18 presenze complessive tra Caldero e Clodiense (9 partite 5 gol in quest'ultima piazza) del campionato scorso.

RECUPERI Mercoledì si giocano: Aglianese-Corticella (Piero Marangone di Udine); Bagnolese-Correggese (Guido Iacopetti di Pistoia); Fiorenzuola-Forlì (Lucio Felice Angelillo di Nola); Seravezza-Progresso (Stefan Arnaut di Padova)