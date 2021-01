Covid: in regione calano casi, ma Rimini ancora tra le più colpite (+150)

Attualità

Rimini

| 15:47 - 19 Gennaio 2021

Il bollettino di martedì 19 gennaio.



In regione calano i nuovi casi di positività al Sars-CoV-2: 1.034 su un totale di 23.652 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 4,3%. Ma la provincia di Rimini è ancora "tra le maglie nere della regione": 150 nuovi casi (104 sintomatici e 46 sintomatici), come Modena, peggio ha fatto solo la provincia di Bologna con 257 nuovi contagi. I decessi comunicati sono 75, per il riminese cinque: una 91enne, un 76enne e altri tre uomini di età compresa tra 84 e 89 anni (età media totale 85,4). All'ospedale Infermi di Rimini calano di tre unità i ricoveri in terapia intensiva (ora sono 25). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, in regione sono 1.947 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 142.061.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 53.241 (-988 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 50.489 (-938), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 232 (-6 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.520 quelli negli altri reparti Covid (-44, 4,7% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (uno in meno rispetto a ieri), 16 a Parma (+2), 19 a Reggio Emilia (-1), 48 a Modena (-1), 42 a Bologna (-3), 13 a Imola (numero invariato rispetto a ieri 1), 28 a Ferrara (-1), 16 a Ravenna (+2), 3 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (invariato) e 25 a Rimini (-3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.592 a Piacenza (+77 rispetto a ieri, di cui 30 sintomatici), 14.505 a Parma (+,56 di cui 29 sintomatici), 27.274 a Reggio Emilia (+107, di cui 34 sintomatici), 36.404 Modena (+150, di cui 86 sintomatici), 40.477 a Bologna (+257, di cui 161 sintomatici), 6.459 casi a Imola (+19, di cui 6 sintomatici), 11.542 a Ferrara (+56, di cui 19 sintomatici), 15.534 a Ravenna (+50, di cui 30 sintomatici), 7.359 a Forlì (+50, di cui 30 sintomatici), 8.434 a Cesena (+62, di cui 42 sintomatici) e 18.594 a Rimini (+150, di cui 104 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15,30 di oggi (martedì 19 gennaio) sono stati fatti 120.257 vaccini in totale. Va ricordato che a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite questa settimana - decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle CRA.