Industrie Valentini, 152 lavoratori in cassa integrazione. Le sorti dell'azienda riminese

Rimini

| 15:17 - 19 Gennaio 2021

Industrie Valentini.



I sindacati, in una nota congiunta, sollecitano una decisione sul futuro delle Industrie Valentini. Il 20 gennaio è infatti convocato un tavolo in regione Emilia Romagna alla presenza dell'assessore Colla, mentre il 7 febbraio è il giorno nel quale la proprietà dovrà presentare il Piano Concordatario. Sarà quindi ufficiale la liquidazione oppure l'eventuale passaggio di proprietà. In quest'ultimo caso, i sindacati premono per avere notizie sugli acquirenti, invitandoli a uscire allo scoperto, senza usare "tatticismi di mercato", dimostrando "senso di responsabilità sociale". Premono soprattutto per conoscere i loro piani per i 152 lavoratori che dall'8 giugno 2020 usfruiscono della Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale, che si esaurirà proprio il 7 febbraio. Ai 152 si aggiungono i 40 lavoratori di Pianeta Servizi che operano in due reparti della Valentini. In previsione di un alquanto probabile riassetto aziendale, il 28 dicembre 2020 i sindacati e le Industrie Valentini hanno già sottoscritto un verbale d'accordo con incentivo per i lavoratori interessati a cessare volontariamente il rapporto di lavoro. Ma ora i sindacati vogliono avere certezze sul futuro dei lavoratori e dell'azienda.



Sul tema è intervenuta anche il presidente dell'assemblea regionale, Emma Petitti: "Sono convinta del fatto che il contributo che potrà dare l’assessore al lavoro Colla andrà in questa direzione; la regione è sempre stata impegnata in prima linea nei tavoli di crisi e sarà così anche questa volta. Parliamo di un marchio storico dell’industria riminese, un’impresa importante per il sistema dell’Emilia-Romagna, che occupa quasi 200 dipendenti e che ha sempre coinvolto un indotto considerevole di realtà medio piccole del territorio e non solo, legate alla filiera della lavorazione del legno".