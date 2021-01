VIDEO Sottopassi Viserba, addio al passaggio a livello: video con drone nel cantiere

Attualità

Rimini

| 14:28 - 19 Gennaio 2021



Sono in linea con il crono programma i lavori previsti dal vasto progetto dei sottopassi ferroviari di Viserba, una puntualità che consentirà - entro la data prevista del 24 gennaio prossimo - la riapertura della linea ferroviaria Rimini - Ravenna, ad oggi interrotta per consentire la realizzazione dell’opera.



"Si tratta di un’importantissima opera stradale che darà sicurezza e fluidità alla viabilità non solo di Viserba e che, con la realizzazione dei due sottopassi, consentirà la soppressione dell’attuale passaggio a livello tra via Morri - via Polazzi a Viserba", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. Il nuovo asse viario infatti, che si può facilmente immaginare anche guardando il video del cantiere, pubblicato sul canale YouTube del Comune e realizzato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Rimini per raccontare meglio la vastità del progetto, collegherà in modo più fruibile Rimini nord con il centro della città.



Nello specifico il progetto prevede la costruzione di un sottopasso in grado di garantire il collegamento tra l’asse stradale adiacente alla linea ferroviaria Ravenna - Rimini, a nord-est della stessa, e Via Libero Missirini, a sud-est del “Centro Studi” di Viserba. Il sottopasso carrabile si collocherà all’altezza di Viale Garibaldi, tra Viale Ghelfi e Viale Lamarmora. Precisamente, la rampa lato mare inizierà la sua discesa in posizione intermedia tra Viale Ghelfi e Viale Garibaldi, mentre quella lato monte sarà collocata all’altezza dello spazio compreso tra la Scuola Media “E. Fermi” e il Liceo Psicopedagogico “M. Valgimigli”. La lunghezza complessiva del tracciato dell’opera nella sua porzione interrata avrà uno sviluppo lineare di circa 146 metri di lunghezza, 68,5 m dei quali coperti. La larghezza del percorso andrà da un minimo di 7,40 metri ad un massimo di 8 metri nel tratto rettilineo al di sotto della linea ferroviaria.



Insieme al sottopasso carrabile, è prevista la realizzazione del sottopasso ciclopedonale,al fine di consentire l’attraversamento in sicurezza della linea ferroviaria in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello presente tra Via Morri e Viale Polazzi, che sarà dunque soppresso. Il sottopasso, accessibile attraverso gradini e rampe aventi pendenza del 6% per cicli e disabili, avrà una larghezza di 3 metri e un’altezza di 2,50.



Il costo complessivo degli interventi sul sottopasso è di 9 milioni di euro e sono realizzati da Rfi – Rete ferroviaria italiana che, grazie a una convenzione con il Comune di Rimini, svolge la funzione di Stazione Appaltante. Oltre alla gestione dell’intervento Rfi finanzia l’opera per 5,5 milioni di euro, mentre sono a carico del Comune di Rimini i rimanenti 3 milioni e mezzo inclusi nel quadro economico dei 18 milioni di euro del Bando delle Periferie. La conclusione dei lavori è prevista prima della stagione balneare.