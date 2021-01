Coronavirus San Marino: 15 casi su 317 tamponi, 65 le nuove guarigioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:02 - 19 Gennaio 2021

Covid Bollettino San Marino del 19 gennaio 2021.



A San Marino sembra confermarsi la discesa della curva epidemiologica, nella seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus. Ieri (lunedì 18 gennaio) sono stati effettuati 317 tamponi che hanno riscontrato solamente 15 casi. Il tasso di positività è del 4,73%. Negli ultimi sette giorno il tasso di positività è sempre stato inferiore al 10% e il massimo di contagi giornaliero è stato registrato il 14 gennaio (29 casi). Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 65. Sono 208 gli attuali positivi: 187 le persone in isolamento domiciliare, l'89,9% del totale. In ospedale la situazione rimane critica con 11 persone ricoverate nel reparto Covid (5,3% del totale) e 10 in terapia intensiva (4,8% del totale).