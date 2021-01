Buoni spesa: a Verucchio disponibili altri 50mila euro

Attualità

Verucchio

| 13:18 - 19 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Visti il protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento, il Comune di Verucchio ha deciso di riaprire il termine ultimo per la presentazione delle domande per nuovi buoni spesa alimentari a sostegno dei nuclei familiari svantaggiati, la cui situazione si è aggravata a causa dell’emergenza sanitaria. Una seconda tranche da 50.000 euro per cui c’è tempo fino al 15 febbraio.



BANDI E CONTRIBUTI PER 94.000 EURO Nel frattempo, a cavallo della fine dell’anno, sono stati erogati 94.000 euro a cittadini, attività economiche e associazioni attraverso ulteriori azioni di sostegno a 360 gradi messe in essere nel corso del 2020. I primi 30.000 sono stati suddivisi fra otto associazioni che svolgono attività sportive, culturali, sociali e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti pubblici cui l’amministrazione aveva stanziato un fondo ad hoc a fondo perduto. Altri 8.000 hanno soddisfatto 17 delle 18 domande presentate da associazioni che operano nel terzo settore e in ambito sportivo,7.200 sono stati assegnati sotto forma di voucher sport alle famiglie e alle associazioni che organizzano corsi, attività e campionati e 6000 sotto forma di sussidio in favore di giovani che svolgono attività sportiva nell’anno scolastico ai 57 che hanno inoltrato domanda. Infine, i 60.000 euro a fondo perduto stanziati dal Comune per le attività economiche messe in crisi dalla pandemia hanno visto soddisfare 63 domande.



BUONI SPESA: COME PRESENTARE DOMANDA Per richiedere il contributo occorre essere residenti a Verucchio – o domiciliati in forza di un contratto di lavoro, attivo o terminato, con una impresa del territorio – mentre il reddito lordo 2019 ai fini Irpef del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro o 60.000 euro se con due o più figli. Le disponibilità finanziarie liquide al 30 novembre 2020 non devono invece superare i 2.500 euro per nuclei con un solo componente o i 4.000 euro per quelli con più componenti. Infine, a novembre i richiedenti non devono aver avuto entrate effettive da lavoro, pensione, attività professionale e di impresa o altra fonte di reddito rilevante ai fini Irpef o altre imposte sostitutive superiori a 400 euro per componente del nucleo (inteso come valore medio), al netto delle spese per il pagamento dell’affitto, del mutuo prima casa o assegno di mantenimento.



I contributi – I buoni spesa saranno assegnati nella misura di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, di 300 euro fino a tre componenti e di 500 euro per le famiglie con quattro o più persone.



Condizioni di precedenza – Nell’assegnazione sarà data precedenza a chi non ha avuto il reddito di cittadinanza, di solidarietà, di inclusione, pensione di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali per un valore superiore a 300 euro mensili. Verrà inoltre data precedenza ai nuclei monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro abbia richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito ai sensi del decreto “Cura Italia” o abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore. Infine, alle famiglie con componenti di età superiore a 70 anni, minori o portatori di handicap.



Procedure e termini - Le domande dovranno essere presentate tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune https://www.comune.verucchio.rn.it o ritirabile all’Ufficio Protocollo in municipio dal lunedì al venerdì fra le 9 e le 12,30 e martedì e giovedì anche fra le 14 e le 17. La domanda, compilata, firmata e corredata di fotocopia del documento potrà essere trasmessa via mail a pec@pec-comune.verucchio.rn.it o consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo.