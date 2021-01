Mascherine alla protezione civile, all'aeroporto di Rimini oltre 11 milioni di Dpi dalla Cina

Cronaca

Funzionarie dell'Adm a bordo di un volo cargo per il trasporto di mascherine dalla Cina.



Nel corso del 2020 i funzionari dell'Agendia dogane e monopoli di Rimini hanno effettuato rapidamente le operazioni di sdoganamento per 11 milioni 268 mila 250 dispositivi di protezione individuale (mascherine), 202 mila 515 tute e camici e 3900 guanti. La maggior parte dei dispositivi sanitari giunti all’aeroporto internazionale di Rimini-San Marino con voli cargo diretti dalla Cina sono stati importati per essere destinati alla protezione civile, su indicazione del commissario straordinario di governo per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. L’impegno di ADM per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale, ancora in corso, ha agevolato l’approvvigionamento delle forniture necessarie, dando prova di professionalità e supportando gli operatori del settore in un contesto particolarmente difficile.