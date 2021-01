Prevenzione e sicurezza, i carabinieri in visita all'amministrazione di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:08 - 19 Gennaio 2021

Il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Sportelli in visita a San Giovanni in Marignano.



Martedì mattina il sindaco Daniele Morelli ha ricevuto la visita del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mario La Mura, insieme al comandante dell'arma di Riccione Luca Colombari e al tenente del comando di Cattolica Antonino Miserendino. Insieme al sindaco erano presenti per l'amministrazione il vicesindaco Michela Bertuccioli, l'assessora al Bilancio Elisa Malpassi e l'assessore alla Vigilanza e alle attività economiche Nicola Gabellini.



L'incontro ha creato l'occasione per parlare di San Giovanni e delle sue specificità, condividendo priorità e azioni sinergiche per la sicurezza della comunità, ma è stato anche l'occasione per ringraziare i carabinieri per il costante impegno e dedizione per il nostro territorio ed il fondamentale apporto durante questo anno così straordinario. "La vicinanza delle forze dell'ordine è fondamentale e accompagna tutta l'attività amministrativa dell'ente", sottolinea il sindaco. "Per questo ci sentiamo davvero grati della grande presenza e disponibilità che i carabinieri, in primis la tenenza di Cattolica, hanno sempre dimostrato per il nostro Comune. Continueremo a lavorare nella piena collaborazione e condivisione di intenti".