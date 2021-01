Orgoglio Maggioli, il Gruppo ottiene la certificazione d’Eccellenza etica del lavoro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:43 - 19 Gennaio 2021

Staff HR Gruppo Maggioli (2019).



Maggioli ottiene la Certificazione d’Eccellenza Etica del lavoro da Ethicjobs. L'azienda, che si occupa dello sviluppo di soluzioni nel settore dell’Information Technology, dell'Editoria e dei Servizi dedicati a Pubblica Amministrazione, Professionisti ed Aziende e che vanta oltre 2.200 dipendenti, ha scelto di affidarsi ad Ethicjobs, società che certifica la qualità del lavoro dei dipendenti.



“Abbiamo sentito l'esigenza di guardarci dentro e dar voce al pensiero delle persone che lavorano in Maggioli – racconta Cristina Maggioli, consigliere delegato Risorse umane, sicurezza e ambiente del Gruppo – e per far questo abbiamo scelto di utilizzare un sistema strutturato che ha lo scopo di certificare la qualità del lavoro all'interno delle imprese, attraverso l'analisi scientifica dei dati raccolti da un questionario, che ha consentito agli stessi dipendenti, che vivono la nostra azienda, di esprimere il loro pensiero sulla qualità dell'organizzazione di cui fanno parte”.



La survey indaga 5 macro-aree di interesse: persona, clima e rapporti di lavoro, benefit e retribuzione, equilibrio tra vita privata e lavoro, sicurezza ed adeguatezza degli strumenti. Il report che ne scaturisce rivela i punti di forza e le aree di miglioramento. Il 93.8% dei dipendenti, che hanno compilato il questionario, ha dichiarato di essere fiero di lavorare in Maggioli.



L'analisi ha riportato altre valutazioni interessanti, utili alla Direzione Risorse Umane nel progettare attività sempre più mirate. Ad esempio, è ottimo il rapporto tra i collaboratori, considerando che il 94.4% ritiene un piacere lavorare con i colleghi, il 90.1% si sente affiatato nel raggiungere gli obiettivi e che il 91.1% pensa che nei ruoli di responsabilità siano allocate le persone giuste e si sente soddisfatto degli strumenti forniti; anche in tema di sicurezza ed equilibrio il punteggio risulta elevato, il 93.6% si sente utile all’interno dell’azienda, il 90.2% dichiara che il proprio tempo libero viene rispettato ed il 100% è soddisfatto della puntualità nei pagamenti. Oltre il 90% dei dipendenti dichiara di essere rispettato e di essere in linea con i valori espressi dall’azienda.



Una certificazione d’eccellenza ottenuta con risultati importanti per il Gruppo Maggioli, che ha scelto di mettersi in ascolto delle esigenze di chi lavora in azienda con l'obiettivo di migliorare il benessere sul posto di lavoro, confermando, ancora una volta, l'attenzione verso i suoi dipendenti. Terremo conto di tutti i suggerimenti per fare meglio e di più – ha aggiunto Cristina Maggioli – la scelta di iniziare questo percorso, culminato con la certificazione, ci ha supportato nel costante lavoro di mantenimento ed implementazione del wellbeing aziendale”.