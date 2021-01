Va al parcheggio e trova una donna che dorme nella sua auto da poco trafugata

Cronaca

Rimini

| 09:07 - 19 Gennaio 2021



Torna da un viaggio e trova una donna che dorme nella sua auto. La straniera si era infilata nell'auto del giovane riminese che colto di sorpresa, ha subito avvisato la polizia, intervenuta prontamente sul posto. Come riporta il Corriere di Romagna, alla vista dei militari l'insolita inquilina, una rumena di 42 anni senza fissa dimora, ha cercato di chiarire la sua posizione. Qualcuno, dopo avere forzato la portiera aveva razziato l'abitacolo facendo sparire i poggiatesta, qualche monetina e una collezione di soldatini lasciata dentro al cruscotto del valore di qualche centinaio di euro. La donna ha dichiarato di non saperne niente del furto e di essere entrata soltanto per ripararsi dal freddo per due notti. Il proprietario ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti: i poliziotti stanno vagliando le telecamere di sicurezza di via Graziani a Rimini.