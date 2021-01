Calcio D, l'Aglianese si rafforza in difesa col veterano Coda. Un paio di under del Rimini al Cattolica?

Sport

Rimini

| 19:14 - 18 Gennaio 2021

Andrea Coda ai tempi del Livorno.

La Aglianese, leader del girone D, si rinforza l’esperto difensore Andrea Coda, classe 1985, quasi 300 gare nei professionisti (di cui oltre 200 in serie A): ex Empoli, Udinese e Sampdoria, attualmente libero e nell'ultima stagione in C prima con Viterbese e poi a Gubbio. Coda, integro fisicamente e nativo di Massa, andrà a sistemarsi al centro della difesa. Probabile poi che l'Aglianese faccia un movimento in uscita in difesa per non affollare troppo lo spogliatoio.

Il Seravezza aggiunge un under alla sua rosa. Si tratta di Tommaso Pietrelli, terzino destro, classe 2002 proveniente dall'Entella.

Per quanto riguarda il Rimini, non è stato ancora scelto il portiere vice Scotti. Sono in corso dei contatti con la Marignanese Cattolica per la cessione in prestito di un paio di under.