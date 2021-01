Rimini, ritorno a scuola per gli studenti delle superiori: rientro regolare, senza criticita’

Attualità

Rimini

| 17:51 - 18 Gennaio 2021

Ritorno a scuola.

Nel complesso si è riscontrata una situazione regolare e tranquilla, priva di particolari criticità il rientro a scuola negli istituti superiori della Provincia di Rimini. E’ quanto riscontrato dal monitoraggio effettuato dalla Polizia provinciale. I mezzi, integrati di 47 unità ulteriori attivate per l’emergenza, sono risultati al di sopra delle necessità per garantire il trasporto in distanziamento al 50% della capienza.





Il personale di Start Romagna, presente in ogni sito presidiato dalla Provincia, ha lavorato bene, verificando le presenze su ogni autobus. Gli studenti, tutti con la mascherina, si sono comportati nel complesso con diligenza.

Situazione tranquilla, in definitiva, sia in entrata che in uscita dagli Istituti superiori della Provincia di Rimini, anche in quello che è risultato essere l’orario di punta in tutte le scuole, ovvero le 13.00. I pochi casi di assembramento, verificatisi a Rimini in via Fada, sono stati velocemente risolti grazie al rapido susseguirsi dei mezzi.





“Pur tenendo conto che siamo in una settimana di rodaggio – dichiara il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – e che il numero di studenti che sono andati oggi a scuola è stato oggettivamente ridotto rispetto alle previsioni, siamo soddisfatti di come sono andate le cose. Il sistema messo in campo per consentire il rientro in classe degli studenti delle superiori, dal potenziamento dei mezzi ai presidi alle fermate, grazie alla collaborazione di AMR e Start Romagna e anche al senso di responsabilità mostrato dai ragazzi, oggi ha funzionato. Il rientro a scuola degli studenti in presenza è possibile, occorrono un’organizzazione e un impegno costanti che noi, come si è visto oggi, possiamo garantire.”