Bus, trasportava persone e merce abusiva. Maxi multa e confisca del mezzo

| 14:57 - 18 Gennaio 2021

Un controllo della Polizia stradale.

Continuano serrati i controlli da parte della polizia stradale rivolti al trasporto di passeggeri e in particolare a quelli internazionali.

Nello scorso fine settimana una pattuglia della sezione Polizia stradale di Rimini, in servizio di vigilanza stradale, all’altezza del km 204 della ss16, ha fermato e sottoposto a controllo un autobus con targa albanese in servizio di linea internazionale di trasporto di passeggeri, condotto da un 28enne.

Gli agenti hanno constatato che l’autobus non stava effettuando solo un trasporto di passeggeri, per il quale era regolarmente autorizzato, ma anche un trasporto di merci.

Nei vani sottostanti il veicolo venivano rinvenuti numerosi pacchi non appartenenti ai passeggeri, ma destinati ad altri cittadini albanesi residenti in Italia.



Il conducente è stato quindi sanzionato per il trasporto non autorizzato di merci come previsto dalla l.398/74 con una sanzione di 4130 € mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.

Da ulteriori controlli gli agenti hanno accertato che non erano state rispettate le prescrizioni relative alle tariffe dei titoli di viaggio, per il conducente un’ulteriore sanzione amministrativa di 533€.

Le due violazioni sono state pagate al momento, così da terminare il viaggio verso Torino e portare il mezzo in sosta nella sede della città piemontese per 3 mesi.

Insospettitisi, gli agenti hanno però contattato la polizia locale di Torino per verificare l’effettiva presenza dell’autobus fermo in sede.

Sul posto però i colleghi hanno trovato l’autobus intento ad intraprendere un nuovo viaggio verso l’Albania

L’autobus è stato a questo punto sottoposto a sequestro ai fini della confisca.