Rimini: arrivano i rinforzi per la Polizia di Stato, 10 agenti in più

| 14:51 - 18 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Dieci nuovi agenti della Polizia di Stato entreranno in servizio a rafforzare l'organico, in queste settimane più che mai impegnato a controllare che i riminesi rispettino le misure restrittive imposte con l'emergenza coronavirus.Tutti i nuovi poliziotti, che a causa dell’attuale emergenza epidemiologica sono giunti a Rimini in maniera scaglionata provenienti da svariati uffici in Italia, sono stati accolti dal Questore della provincia di Rimini, Francesco De Cicco, che ha dato loro il benvenuto ed augurato buon lavoro. Il Questore rafforzerà, con queste nuove risorse, gli equipaggi di volante e tutti i vari servizi di controllo del territorio nel centro della città capoluogo, nelle zone periferiche dove sono segnalate criticità.