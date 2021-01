Attualità

Repubblica San Marino

| 14:36 - 18 Gennaio 2021

Gel igenizzante.

Nessun nuovo caso di infezione da Covid 19 è stato rilevato nelle ultime 24 ore nella Repubblica di San Marino dove sono stati registrati 42 test e non ci sono stati nemmeno decessi. Lo comunica l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 30.463 test e sono 1791 i pazienti guariti, mentre sono 258 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi contagiati dal Covid sul Titano sono 2.072 (1.988 residenti e 84 non residenti).