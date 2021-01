Volley femminile C, Bellaria: al fianco di coach Nanni arriva Alessandro Forlani

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:07 - 18 Gennaio 2021

Continua senza sosta il cammino della main team femminile di coach Nanni; le ragazze bellariesi lavorano sodo per farsi trovare pronti in vista dell’inizio dei campionati. La federazione ha infatti deciso la data per la ripresa dei campionati regionali di serie C, una data purtroppo ancora incerta dovendo tener conto dell’emergenza Covid-19 ma pur sempre una data e, di conseguenza, una bella iniezione di fiducia e speranza: si comincia il 13 di Febbraio con una formula rivista e ridotta (girone di ritorno + griglia playoff) per stabilire le squadre che conquisteranno la B2.

In attesa di cronache e tabellini delle gare, la società bellariese fa registrare comunque qualche novità; Alessandro Forlani è infatti il nuovo assistente tecnico di coach Nanni e del suo vice Muccioli, rendendo di fatto ufficiale un percorso iniziato già pre-pandemia.

“Sono molto felice di poter lavorare in una società strutturata come quella di Bellaria” racconta Forlani, “conosco Luca da anni e abbiamo già lavorato insieme in passato, inoltre staff e giocatrici mi hanno fatto sentire subito a casa; spero di poter dare il mio contributo per una stagione positiva”.

Altra novità è rappresentata dalla nuova divisa di gioco; la storica divisa blu con rifinitura bianca verrà quest’anno sostituita da una maglia con decisamente più personalità: rosa-fucsia sgargiante con sfumature blu-viola per gli attaccanti, colori invertiti per iliberi. Olivetti si affianca a Gut Chemical come nuovo sponsor.