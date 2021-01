Attualità

Rimini

| 13:37 - 18 Gennaio 2021

Lavori marciapiedi inconclusi che potrebbero facilmente causare infortuni ai passanti. La segnalazione di un nostro lettore inviata alla nostra redazione: "Questa è via Coletti la parte di Rimini non considerata. Marciapiedi inconclusi, pericolosi, io sono stato personalmente al pronto soccorso. Il parcheggio a ridosso della ferrovia di 90 posti mai arrivato. Due anni per una ciclabile."