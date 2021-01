Ecomondo e Key Energy, appuntamento a fine ottobre alla fiera di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:04 - 18 Gennaio 2021



Il 2021 sarà denso di importanti appuntamenti internazionali per l’economia green e tra i più importanti non può che inserirsi la proposta internazionale di Italian Exhibition Group, che annuncia ufficialmente le date di Ecomondo e Key Energy: dal 26 al 29 ottobre in Fiera a Rimini.



Dopo la special digital edition 2020, i due saloni Ieg dedicati allo sviluppo sostenibile e ai cambiamenti climatici tornano in presenza per fornire alla vasta comunità del business un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici. Ecomondo e Key Energy oltre che collaudate piattaforme commerciali rappresentano un vero e proprio think-tank che affronta da sempre le tematiche al centro delle agende di tutti i governi, del mondo imprenditoriale, finanziario e della pubblica amministrazione.



La ripartenza in presenza delle manifestazioni fieristiche è un segnale importante e atteso da tutta la comunità internazionale. Le fiere rappresentano infatti uno dei più potenti moltiplicatori di business, e in prospettiva, grazie al Recovery Plan da 750 miliardi di euro finanziato dall’Unione Europea, la trasformazione green sarà in cima agli impegni di tutti i governi. Ecomondo e Key Energy si estenderanno sui quasi 130 mila metri quadrati del quartiere fieristico e saranno articolati in uno specifico layout per favorire relazioni istituzionali e di business. Rifiuti e risorse, bonifica e rischio idrogeologico, bioeconomia circolare, acqua, i settori di Ecomondo; rinnovabili, storage e generazione distribuita, efficienza e smart city quelli di Key Energy.