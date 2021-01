Macfrut, prosegue il concorso per i migliori video sull'ortofrutta

Attualità

| 12:33 - 18 Gennaio 2021

Riprese video.

Prosegue Macfrut Digital Video Award il concorso che vede protagonista l’ortofrutta raccontata attraverso i video più originali. Su macfrutdigital.com a partire da oggi (18 gennaio) va in scena il secondo gruppo di video selezionati per il contest, disponibili in piattaforma sino a domenica 24 gennaio.



Queste le 20 aziende: Spreafico, Fertenia, Graziani Packaging, Opera, Sorma Group, Coop, Cia – Agricoltori Italiani, Prochile, Maf Roda, Arance Speciale, RP Circuiti, Montini, VIP, Coviro, IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana, Ghelfi Ondulati, Coop Sole, Cosec, Idroterm Serre, L’Orto di Eleonora.



Anche questo secondo gruppo di video è accompagnato da un trailer che illustra le diverse proposte.



I video sono vagliati da tre celebri firme del cinema e del giornalismo: Enrico Vanzina (regista), Cecilia Dazzi (attrice) e Adele Ammendola (giornalista Rai). La giuria valuterà i 5 video finalisti sulla base della loro efficacia, estetica e innovazione.



Successivamente, dal 1 marzo al 30 aprile, la parola passerà agli utenti registrati nella piattaforma macfrutdigital.com che avranno la possibilità di decretare il vincitore votando uno dei cinque finalisti. La cerimonia di premiazione è prevista in occasione di Macfrut 2021 (4-6 maggio).