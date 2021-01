Assembrati e senza mascherina: sanzionati venti giovani a Bellaria

Cronaca

09:47 - 18 Gennaio 2021

Gli agenti di polizia locale di Bellaria Igea Marina hanno identificato e sanzionato una ventina di giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti protagonisti di assembramenti, mancato rispetto del distanziamento sociale e mancato utilizzo della mascherina.



L’identificazione è avvenuta a seguito di reiterate diffide nei confronti degli stessi effettuate dagli agenti nel corso delle giornate precedenti. Teatro del tutto sempre piazza Matteotti. Gli interessati dovranno sborsare 280 euro (se pagati entro 5 giorni), come previsto dal vigente Dpcm. I controlli si inseriscono nel presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine per verificare l'applicazione delle misure anti-contagio: sempre nella giornata di domenica a Riccione sono stati identificati e sanzionati una quarantina di minorenni non residenti per essersi incontrati nella Perla verde.



Nel contesto dei medesimi controlli sono stati anche sanzionati due pubblici esercizi, l'uno per essersi fatti trovare aperto ben dopo le 18, l’altro effettuava somministrazione ai clienti all’interno del locale. Le operazioni hanno anche comportato l’identificazione degli avventori dei locali: sanzionata solo una 40enne residente a Bellaria per aver fornito false generalità.