Alpini, il raduno nazionale a Rimini slitta a settembre

| 08:25 - 18 Gennaio 2021



Il consiglio direttivo dell'associazione nazionale alpini (Ana) ha deliberato nella seduta di venerdì 16 gennaio il rinvio a settembre dell'adunata nazionale di Rimini, già spostata a maggio di quest’anno, riservandosi di definire la data precisa della manifestazione. La decisione è la conseguenza all’evoluzione non positiva della pandemia e delle relative restrizioni adottate dal Governo, nonché della proroga dello stato di emergenza a fine aprile.



Nella stessa seduta il Consiglio ha deciso anche di fissare una nuova data per l’assemblea nazionale dei delegati che si terrà il 30 maggio, mentre i termini per le assemblee sezionali vengono prolungati al 15 giugno in modo da agevolarne le possibilità di svolgimento.