Basket B, è di RivieraBanca il derby contro Imola: hurrà al supplementare (90-78)

Sport

Rimini

| 22:24 - 17 Gennaio 2021

L'esultanza di RivieraBanca a fine partita (Foto Nicola De Luigi).

Il derby è biancorosso. Super vittoria di RivieraBanca che questa volta esce vincitrice dall'overtime nella sfida contro l'Andrea Costa Imola (90-78): partita ricca di emozioni e belle giocate, un risultato molto importante che rilancia i ragazzi di coach Bernardi dopo le ultime due sconfitte. Ottima notizia il ritorno sul parquet di Rivali, che ha dato un grande contributo ai suoi compagni per la conquista dei due punti.

Nei primi minuti entrambe le squadre sono molto contratte e si segna poco nei rispettivi attacchi: a metà primo quarto la bomba di Mladenov ricuce un piccolo svantaggio iniziale (5-7 al 5'), poi l'ottimo ingresso di Ambrosin porta al sorpasso dei biancorossi (13-10 al 9') prima che Imola produca un mini parziale di 6-0 che chiude il primo quarto. Gli ospiti partono meglio nel secondo quarto ispirati da Fultz che assiste i compagni e si mette in proprio, Rimini prova a rientrare costringendo Moretti al timeout ma Corcelli non ci sta e porta i suoi sul +8 (27-35 al 16'). Imola prova a tenere saldamente il vantaggio, ma prima di andare negli spogliatoi RivieraBanca si affida a Moffa che prima serve Rinaldi e Bedetti poi segna il tap in che manda tutti negli spogliatoi sul -2 (38-40). Rimini esce meglio dall'intervallo e con grande intensità rifila un 13-4 che si chiude con la poderosa schiacciata di Moffa (51-44 al 25'), l'Andrea Costa torna vicinissima con le triple consecutive di Sgorbati e Banchi ma i padroni di casa stoppano la rimonta con un nuovo allungo firmato dalle bombe di Moffa e Mladenov. Rimini tocca il +10 con i liberi di Broglia ad inizio quarto periodo, ma è tutto da rifare dopo che Preti si scatena con due triple consecutive a cui fa seguito quella di Corcelli (65-65 al 36').

RivieraBanca a 2.8" dalla fine prova l'alley-oop vincente dalla rimessa per Mladenov, 'Bobby' sbaglia forse anche a causa di una spinta della difesa ma è comunque overtime. Nel supplementare Rivali suona la carica e lancia la volata finale prima con un gioco da tre punti poi servendo Crow e Moretti è costretto a chiamare timeout (80-75 al 43'). Dopo il timeout Crow punisce con una tripla, Rivali fa 2/2 dalla lunetta e la tripla del +13 di Moffa mette definitivamente in ghiaccio il risultato.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 24 gennaio alle ore 18 al Carisport per il derby contro i Tigers Cesena, ottava giornata di campionato e prima del girone di ritorno.

Il tabellino

RivieraBanca-Andrea Costa Imola 90-78 d.t.s

RIMINI: Moffa 18 (6/7, 2/9), Mladenov 16 (4/8, 2/4), Crow 15 (3/6, 3/9), Rivali 11 (3/10, 0/1), Rinaldi 11 (3/6, 1/2), Broglia 10 (2/2), Bedetti 5 (1/6, 1/5), Ambrosin 4 (2/2), Rossi (0/1, 0/1), Simoncelli NE, Riva NE, Semprini Cesari NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

IMOLA: Corcelli 14 (4/8, 1/4), Morara 13 (6/6, 0/1), Preti 12 (1/1, 3/6), Sgorbati 12 (3/10, 1/4), Toffali 8 (2/4, 0/2), Fultz 7 (2/6, 1/6), Quaglia 5 (2/5, 0/1), Banchi 4 (1/3 da tre), Alberti 3 (1/1 da tre), Zanetti, Franzoni NE, Fazzi NE. All. Moretti, Zappi, Marani.

PARZIALI: 13-16, 38-40, 61-53, 71-71