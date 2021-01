Volley A2 femminile: l'Omag vince il derby di Ravenna 1-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:11 - 17 Gennaio 2021



Nella giornata dei derby, splendida vittoria in rimonta per 3-1 nel derby romagnolo al PalaCosta di Ravenna per la Omag targata Saja-Zanchi che assieme allo staff tecnico spengono le 110 candeline sulla panchina marignanese. Partenza in salita per Fiore e compagne che nel primo parziale non sfruttano al meglio le due freeball offerte dalle avversarie sul 22-22. Reazione d’orgoglio nel successivo parziale vinto nettamente 25-11e prestazione autorevole nei restanti set chiusi senza particolari difficoltà. Partita di spessore quella di Berasi capace di mandare in doppia cifra tutte le sue attaccanti e Bonvicini a coprire tutte le zone del campo. Tre punti importantissimi che rilanciano le marignanesi nella corsa alla Pool promozione.



IL TABELLINO

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Piva 20, Guidi 2, Kavalenka 19, Guasti 1, Assirelli 6, Morello 2, Rocchi (L), Monaco 3, Bernabe’ 1, Torcolacci 1, Poggi. Non entrate: Giovanna, Grigolo (L), Missiroli. All. Bendandi.

OMAG S. GIOVANNI IN MARIGNANO: Peonia 11, Ceron 11, Berasi 4, Silva Conceicao 14, Cosi 10, Fiore 26, Bonvicini (L), Urbinati, Aluigi. Non entrate: Fedrigo, Spadoni, Penna (L), De Bellis. All. Saja.

ARBITRI: Cruccolini, Mesiano.

NOTE Durata set: 28′, 19′, 27′, 23′; Tot: 97′.

RAVENNA Muri 6, ace 4, battute sbagliate 10, errori ricez. 9, ricez. pos 24%, ricez. perf 8%, errori attacco 8, attacco 30%.

SAN GIOVANNI Muri 7, ace 9, battute sbagliate 11, errori ricez. 4, ricez. pos 33%, ricez. perf 16%, errori attacco 10, attacco 40%.

PARZIALE: 25-22, 11-25, 22-25, 18-25

LA CLASSIFICA

Megabox Vallefoglia 33, Cuore di Mamma Cutrofiano 29*, Omag San Giovanni In Marignano 25, Volley Soverato 24**, CBF Balducci HR Macerata 21***, Conad Olimpia Teodora Ravenna 21*, Itas Città Fiera Martignacco 21, CDA Talmassons 15, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3*.

* Una partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno