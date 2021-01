Calcio D, Marignanese Cattolica espugna Sasso Marconi 1-3. Esordio di Faccioli tra i pali

Sport

Cattolica

| 16:39 - 17 Gennaio 2021

L'attaccante Merlonghi (foto dal sito del club).

Secondo successo stagionale della Marignanese Cattolica e ancora in trasferta (a San Mauro Pascoli) a interrompere la serie negativa di tre sconfitte in quattro partite. Il colpaccio è arrivato nello scontro salvezza di Sasso Marconi per 3-0 (1-0 nel primo tempo con Merlonghi su punizione) in cui ha fatto la parte del protagonista l'under Garavini, il primo in mischia. Al 14' il difensore centrale Minutolo ha cercato di riaprire la partita sfruttando una incertezzqa degli avversari, ma i giallorossi hanno controllato sfiorando il poker con Merlonghi. Buona la prova di Faccioli al debutto tra i pali che ha dato sicurezza alla squsdra. Con questa vittoria i giallorossi hanno scavalcato in classifica il Sasso Marconi.

A fien gara il ds Rino D'Agnelli ha commentato: “Vittoria meritata, abbiamo raccolto quanto seminato, al contrario di altre volte dimostrando la propria qualità e mettendo in campo tanta determinazione. Solo sulla azione del loro gol non siamo stati impeccabili. Ottimo l'esordio del portiere, un giocatore che merita categorie superiori. Ora affrontiamo il Prato, ma con questa deterrminazioe non abbiamo paura di nessuno”.

Il tabellino



Sasso Marconi-Marignanese 1-3



SASSO MARCONI: Giannelli, Magliozzi, Testoni, Lakti (Margotta), Minutolo, Marcolini (35' st. Mannarino), Rrapaj, Torelli, Della Rocca, Palmieri, Monti. A disp.: Masinara, Magli, Baietti, Galassi, Zannoni, Falanelli, Mitta. All.: Marchini.

MARIGNANESE: Faccioli, Bajic, Palazzi, Manuzzi, Nodari, Gaiola, Polini, Rizzitelli (39' st. Sow), Zanni (40' st. Terenzi) Merlonghi, Garavini. A disp.: Mariani, Pierantozzi, Ndiaye, Fabbri, Moricoli, Docente, Sapori. All.: Lilli

ARBITRO: Vailati di Crema

RETI: 27' pt. Merlonghi, 2' st. Garavini, 6' st. Garavini, 14' st.Minutolo