Coronavirus Rimini: 174 casi, più asintomatici. Sei decessi e +1 terapie intensive

| 15:34 - 17 Gennaio 2021

Bollettino Covid (17 gennaio).



A Rimini la settimana si chiude con 174 nuovi casi, con prevalenza di asintomatici (98) sui sintomatici (76). Nella settimana dall'11 al 17 gennaio il nostro territorio ha registrato 1355 nuovi casi, un dato inferiore alle tre settimane 16-22 novembre, 23-29 novembre, 30 novembre-6 dicembre. La media è di 194 casi al giorno, l'aumento dalla precedente settimana (1336 casi) è stato dell'1,4%. Sui 41 decessi comunicati per la regione, 6 sono del riminese: due donne di 90 e 92 anni, quattro uomini di 78, 82, 83 e 90 (età media totale 85,8 anni). I nuovi casi in regione sono 1.437, 747 sintomatici e 690 asintomatici, su un totale di 14.723 tamponi (12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’9,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.110 tamponi, per un totale di 2.795.385. A questi si aggiungono anche 145 test sierologici e 2.613 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.844 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 138.411.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 54.831 (-448 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.068 (-472), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+3 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.529 quelli negli altri reparti Covid (+21, 4,6% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 13 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (invariato), 47 a Modena (+2), 46 a Bologna (invariato), 13 a Imola (+1), 29 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (-2), 3 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato), 27 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.460 a Piacenza (+100 rispetto a ieri, di cui 49 sintomatici), 14.402 a Parma (+75, di cui 29 sintomatici), 27.071 a Reggio Emilia (+169, di cui 56 sintomatici), 35.994 Modena (+240, di cui 159 sintomatici), 40.037 a Bologna (+214, di cui 122 sintomatici), 6.408 casi a Imola (+58, di cui 24 sintomatici), 11.351 a Ferrara (+97, di cui 29 sintomatici), 15.396 a Ravenna (+125, di cui 65 sintomatici), 7.247 a Forlì (+98, di cui 73 sintomatici), 8.270 a Cesena (+87, di cui 65 sintomatici) e 18.352 a Rimini (+174, di cui 76 sintomatici).