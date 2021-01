Meteo: rovesci nevosi nella notte, gelate notturne. Ma da mercoledì aria più mite

Attualità

Rimini

| 15:13 - 17 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 17/1/2021 ore 14:40



Lunedì 18 Gennaio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti nel corso della giornata, ad eccezione di residui rovesci nel corso della nottata, nevosi oltre 200-300 metri.

Temperature: minime comprese tra -2° e +3°, massime comprese tra +5° e +9°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 19 Gennaio



Stato del cielo: sereno al mattino, velature medio-alte in transito nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -4° e 0°, massime comprese tra +5° e +10°.

Venti: deboli e variabili su costa e pianura, deboli da Sud-Ovest nell’entroterra.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 20 Gennaio



Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso, con nuvolosità in aumento da Sud-Ovest nel corso della giornata.

Precipitazioni: pressochè assenti. Isolati piovaschi in Appennino (piovosi e non nevosi per effetto del richiamo caldo).

Temperature: minime comprese tra 0° e +5°, massime comprese tra +7° e +12°.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nei giorni a seguire le correnti in quota si disporranno da Ovest e al suolo si avvertirà un richiamo di aria più mite da Sud. Nelle giornate di Giovedì 21 e Venerdì 22 Gennaio cielo molto nuvoloso con precipitazioni piovose perlopiù relegate alle zone montuose: valori massimi in ascesa fino a +12°/+13°. Nuovo calo termico nel week-end.



