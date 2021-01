Riminese bloccato in Turchia dal Covid, i legali si rivolgono alla Farnesina

Cronaca

Rimini

| 10:46 - 17 Gennaio 2021

L'uomo si trova pora ad Istanbul.

E' rimasto bloccato in quarantena ad Istanbul perché positivo al Covid un cittadino italiano di 47 anni residente a Rimini Da giorni la famiglia non ha più notizie sullo stato di salute del 47enne e così la sorella, tramite gli avvocati Thomas Coppola e Marco Bosco, ha chiesto aiuto al presidente Mattarella e al ministro Di Maio.

"A tutt'oggi e quindi a distanza di giorni i familiari non hanno avuto alcun contatto informativo circa lo stato di salute del proprio congiunto", scrivono i legali, che alla Farnesina hanno formalizzato una richiesta di "assistenza sanitaria e coordinamento con le autorità estere al fine di trattare il cittadino secondo i protocolli dello Stato italiano e assistenza nelle Procedure di rientro nello Stato italiano".

Secondo le ultime notizie, il riminese sarebbe in quarantena in un hotel di Istanbul.