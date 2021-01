Nuovo dpcm: ciclisti, possibile pedalare fuori dal comune in zona arancione

Sport

Rimini

| 18:47 - 16 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Via libera per i cicloamatori e i "runner" nell'ultimo dpcm varato dal governo. In zona gialla non ci sono limiti di spostamento di comuni e regioni. Vale sempre il rispetto della distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. In zona arancione il ciclista o il "runner" possono uscire dal proprio comune ed entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa (in teoria quindi non ci si può fermare in un bar per l'asporto) e la destinazione finale coincida con il comune di partenza (che è quello di residenza). Rimane l'obbligo di rispettare la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. In zona rossa invece semi-lockdown per i cicloamatori e per i "runner". Lo spostamento tra comuni non è possibile, salvo atleti agonisti, professionisti e non professionisti, che nei loro allenamenti possono uscire dal comune di residenza. Chi non è tesserato invece può fare attività sportiva all'aperto in forma individuale e solo con il rispetto dell'obbligo della distanza di almeno 2 metri dalle altre persone, ma rigorosamente senza uscire dai confini comunali.