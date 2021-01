Coronavirus Rimini: 178 nuovi casi, -1 terapie intensive e nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:28 - 16 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



A Rimini si registrano 178 casi di contagio da nuovo coronavirus, con prevalenza di asintomatici (95) sui sintomatici (83). Calano i ricoveri di un'unità all'ospedale Infermi (sono 26) e non sono stati comunicati nuovi decessi, che in regione sono 48. I nuovi casi sono 1.674 in più, 746 asintomatici e 928 sintomatici, su un totale di 20.812 tamponi (15.172 molecolari e 5.640 antigenici rapidi) eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8%. Da ieri, infatti, a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.856 in più.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 55.280 (-230 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.541 (-227), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (invariati rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.508 quelli negli altri reparti Covid (-3, 4,5% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 13 a Parma (-1), 18 a Reggio Emilia (+1), 45 a Modena (+2), 46 a Bologna (+2), 12 a Imola (-1), 28 a Ferrara (invariato), 17 a Ravenna (-2), 3 a Forlì (-1), 6 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.360 a Piacenza (+119 rispetto a ieri, di cui 56 sintomatici), 14.328 a Parma (+66, di cui 45 sintomatici), 26.902 a Reggio Emilia (+155, di cui 61 sintomatici), 35.754 Modena (+296, di cui 199 sintomatici), 39.823 a Bologna (+368, di cui 238 sintomatici), 6.350 casi a Imola (+58, di cui 21 sintomatici), 11.254 a Ferrara (+155, di cui 45 sintomatici), 15.271 a Ravenna (+92, di cui 49 sintomatici), 7.149 a Forlì (+87, di cui 71 sintomatici), 8.183 a Cesena (+100, di cui 60 sintomatici) e 18.178 a Rimini (+178, di cui 83 sintomatici)



VACCINAZIONI Alle 16 di oggi (sabato 16 gennaio) sono state vaccinate 113.064 persone, 3.785 le somministrazioni odierne, tenendo presente che le Aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.