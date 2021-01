Coronavirus San Marino: dieci nuovi casi su 228 tamponi, cinque contagiati alla Rsa La Fiorina

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:25 - 16 Gennaio 2021

Foto Simone Fiorani.

A San Marino si registrano 10 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, riscontrati su 228 tamponi (tasso di positività del 4,39%). Venticinque le guarigioni. Tornano a risalire i ricoveri: quattro nel reparto Covid (da 7 a 11), mentre rimangono nove in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 238 persone, il 92,2% del totale degli attivi positivi (in ospedale 4,3% nel reparto Covid e 3,5% in terapia intensiva). Tra i contagiati ci sono anche cinque anziani alloggiati alla Rsa La Fiorina. Da inizio epidemia, dal 1 luglio, i contagi totali nella Repubblica del Titano sono stati 2063, con 23 decessi e 1782 guarigioni.