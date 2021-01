Sport

Si allontana l'ombra del rinvio per Bagnolese - Rimini, gara in programma domenica 24 gennaio. Infatti questa mattina (sabato 16 gennaio) i giocatori del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone rapido. L'Ausl Romagna quindi ha comunicato la conclusione della quarantena per gli atleti biancorossi che domani (domenica 17 gennaio) riprenderanno gli allenamenti.