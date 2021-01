Circonvallazione di Santa Giustina, lavori in ritardo. L'appalto slittato a inizio 2022

Attualità

Rimini

| 14:06 - 16 Gennaio 2021

Santa Giustina.

Il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti aggiorna sull'iter per i lavori alla nuova circonvallazione di Santa Giustina e per la rotatoria in sostituzione del semaforo tra la via Emilia e viale Italia. Nel primo caso Anas ha fornito rassicurazioni: completata la progettazione definitiva, si procede con le attività autorizzative, mentre l'appalto è in programma per l'inizio del 2022. Riguardo al secondo intervento, spiega Croatti, "le analisi svolte hanno evidenziato come l’intersezione a rotatoria proposta dal Comune di Rimini si rivelasse peggiorativa, sotto l’aspetto funzionale, rispetto all’intersezione esistente regolata da impianto semaforico". Quindi, "in considerazione delle valutazioni svolte ANAS ha rinviato ad una fase successiva gli approfondimenti su ulteriori configurazioni progettuali dell’intersezione".