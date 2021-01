Pittore omaggia il sindaco di Coriano con un ritratto

Attualità

Coriano

16 Gennaio 2021

Il pittore Benedetto Codella con il sindaco Domenica Spinelli.



Ieri mattina (venerdì 15 gennaio) il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha ricevuto in ufficio Benedetto Codella che ha voluto ringraziare Coriano per quanto ricevuto in termini di crescita artistica personale in questi anni. Per l'occasione ha consegnato al primo cittadino il suo ritratto. Da 15 anni Benedetto vive a Cerasolo, trasferitosi per motivi lavoro, e da subito, lontano dalla famiglia, si è adoperato per coltivare il suo hobby, la pittura, iscrivendosi alla locale scuola di pittura dedicata a Ivo Casadei. Nel 2014 Codella aveva donato a Paolo Simoncelli uno splendido ritratto del figlio Marco, indimenticato campione. In quell'occasione aveva promesso al sindaco di regalarle un dipinto. Il primo cittadino ringrazia Benedetto: "Auguriamo lui un bel percorso anche nella sua città e magari andremo all'inaugurazione del suo spazio artistico, consapevoli del fatto che il seme per un sogno più grande suo personale è nato a Coriano nella scuola di pittura dedicata ad Ivo Casadei".