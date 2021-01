Covid: a Rimini impennata dei contagi, 307. Undici decessi tra cui una 54enne

Attualità

Rimini

| 16:36 - 15 Gennaio 2021

Bollettino Covid 15 gennaio.



A Rimini comunicati 307 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con prevalenza di sintomatici (195) sugli asintomatici (112). Al di là dell'accorpamento dei dati sul contagio alla giornata odierna, da lunedì a oggi (venerdì 15 gennaio) la nostra Provincia ha registrato 1003 casi, una media di 201 casi al giorno: così male (media 202 casi al giorno) solo nella settimana del 30 novembre al 6 dicembre e in quella che finora costituisce il picco della seconda ondata, la settimana dal 16 al 22 novembre (214 casi al giorno di media). Rimangono 27 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono undici i decessi comunicati, non tutti risalenti alle ultime 24 ore: 6 donne, di cui una di 54 anni, una di 76 e le altre di età compresa tra 84 e 97 anni, e cinque uomini, due di 72 e 79 anni, gli altri di età compresa tra 83 e 87 (età media complessiva 81,5 anni).



DALLA REGIONE In Emilia-Romagna 1.794 casi su un totale di 15.667 tamponi (tasso di positività dell'11,5%). Sono 67 i decessi comunicati, mentre per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.163 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 134.711. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.667 tamponi, per un totale di 2.768.103. A questi si aggiungono anche 733 test sierologici e 6.713 tamponi rapidi effettuati da ieri.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 55.510 (-436 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 52.768 (-335), il 95,1% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (-2 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.511 quelli negli altri reparti Covid (-99, 4,5% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (-1), 17 a Reggio Emilia (invariato), 43 a Modena (-4), 44 a Bologna (+1), 13 a Imola (-3), 28 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (invariato),6 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.241 a Piacenza (+139 rispetto a ieri, di cui 70 sintomatici), 14.262 a Parma (+82, di cui 55 sintomatici), 26.747 a Reggio Emilia (+184, di cui 83 sintomatici), 35.458 Modena (+421, di cui 267 sintomatici), 39.455 a Bologna (+273, di cui 158 sintomatici), 6.292 casi a Imola (+35, di cui 15 sintomatici), 11.099 a Ferrara (+123, di cui 29 sintomatici), 15.179 a Ravenna (+83, di cui 29 sintomatici), 7.062 a Forlì (+34, di cui 27 sintomatici), 8.083 a Cesena (+113, di cui 88 sintomatici) e 18.000 a Rimini (+307, di cui 195 sintomatici)



VACCINAZIONI Alle 16 di oggi (venerdì 15 gennaio) sono state vaccinate 107.029 persone, 4.339 quelle odierne.