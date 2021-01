Calcio D, Marignanese Cattolica: tra i pali arriva Diego Faccioli (classe 1998) ex Arzignano

Sport

Cattolica

15:25 - 15 Gennaio 2021

Diego Faccioli al momento della firma.

La Marignanese Cattolica ha tesserato un portiere over. Si tratta del classe 1998 Diego Faccioli, torinese di nascita E' alto 1,88. E' cresciuto nel Genoa dove in Primavera ha giocato 23 partite quindi ha militato in serie D nella Pro Sesto (36 partite), nel Lentigione (29) e la scorsa stagione nell'Arzignano in serie C (1 presenza). Il portiere ha collezionato anche 4 panchine in Serie A nella stagione 2016/2017 quando venne convocato dall’allora allenatore del Genoa Ivan Juric. Faccioli si stava già allenando con la squadra da qualche giorno ed è a disposizione di mister Lilli e domenica sarà disponibile nella trasferta di Sasso Marconi.

Il Villa Valle (girone B) ha preso il centrocampista romagnolo classe 1995 proveniente dal Porto Sant'Elpidio (girone F) Manuel Prati. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Prati vanta una grande esperienza in quarta serie. In carriera Prati ha infatti indossato le maglie di Russi, Cesena, Ribelle, San Marino, Mezzolara, Romagna Centro, Forlì, Sasso Marconi nella scorsa stagione. Indosserà la maglia numero 19.

Il Ghiviborgo con l'arrivo in attacco di Alessio Cargiolli ha svincolato l'attaccante Luca Andreotti. tre gol in questa prima parte della stagione.