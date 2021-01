Attualità

Repubblica San Marino

| 14:33 - 15 Gennaio 2021

Bollettino Covid San Marino 15 gennaio.

A San Marino calano i ricoveri in ospedale: sono 7 nel reparto Covid (2,6% del totale) e 9 in terapia intensiva (3,3% del totale), per un totale di 16 persone. Il 94,1% del totale degli attuali positivi, 256 persone, sono in isolamento domiciliare. Da segnalare sei nuovi casi di contagio all'Rsa La Fiorina: nelle ultime 24 ore i casi totali sono stati 29 su 277 tamponi, 49 le guarigioni. La seconda ondata pandemica, dal 1 luglio, ha fatto registrare 2052 casi, 1757 guarigioni e 23 decessi.