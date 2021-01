Conte firma il nuovo Dpcm, quasi tutta Italia torna arancione

Attualità

Nazionale

| 13:54 - 15 Gennaio 2021

Conte a Palazzo Chigi.

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Quasi tutta Italia in zona arancione e divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa. Coprifuoco dalle 22 e divieto di asporto dalle 18. Protestano i ristoratori. Da lunedì scuole superiori in presenza al 50%. Con l'abbassamento degli indici dell'Rt, portato a 1 per l'ingresso in zona arancione e a 1,25 per quella rossa, non si esclude che domenica l'Emilia Romagna possa essere in zona rossa.



Lombardia, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano in zona rossa. Il ministro Speranza, si apprende dal ministero della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica.